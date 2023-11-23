Куликов: «Если хоккеист был психологически слабым, он мог завершить карьеру после работы с Назаровым»

Экс-нападающий «Нефтехимика» Павел Куликов прокомментировал работу под руководством тренера Андрея Назарова.

«До этого были тренеры советской закалки, и спокойно относились ко многим вещам, а Назаров мог прилично накидать. Если хоккеист был психологически слабым, то вообще мог завершить карьеру после работы с Назаровым! Назаров одним высказыванием мог завести команду, особенно молодых игроков. Он давал отличную мотивацию. Все-таки он провел много лет в НХЛ, многое видел», — приводит слова Куликова Metaratings.

Назаров возглавлял «Нефтехимик» с 2016 по 2018 годы. Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в прошлом году.