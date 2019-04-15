Михаил Григоренко: "У нас в команде каждый – MVP"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу армейцев во втором матче финальной серии Кубка Гагарина над "Авангардом" (3:0), а также мнение журналистов о том, что он – главный претендент на звание MVP плей-офф

– Третий матч подряд – в пустые ворота.

– Так получается. Опять же, мы хорошо обороняемся. Капризов увидел шайбу и здорово отдал.

– На тренировках не отрабатываете этот элемент, как большинство?

– (Смеется). Нет.

– Что поменял "Авангард" в сегодняшней игре?

– Соперник играл в своей зоне агрессивней. Мы, в свою очередь, показывали более закрытый хоккей, аккуратнее шли в атаку. Думаю, это и послужило причиной недостатка голевых моментов.

– Телегину не удалось реализовать важный момент. Сильно переживал? Выход был, как у Макдэвида.

– Хороший, конечно, момент. Иван все здорово сделал. Не настолько важно, что не получилось. Команда же победила.

– Насколько нервным получился третий период? Одна ошибка могла решить все.

– Во время игры стараемся не думать, что что-то пойдет не так. Сегодня чувствовали уверенность. Многое получалось, но момента ждали долго. Константин здорово забил.

– ЦСКА сегодня ни разу не сыграл в большинстве.

– Не знаю, когда такое было последний раз. Сегодня так получилось. "Авангард" сыграл очень дисциплинировано.

– Андронов сегодня хорошо "приложил" Емелина. Была установка играть жестко против него?

– В плей-офф всегда стараемся играть телом, если есть возможность.

– Михаил, вы главный претендент на титул MVP-игрока в плей-офф.

– У нас в команде каждый – MVP.

– По статистике: в финалах Кубка Гагарина в 9 из 10 случаев выигрывают те, кто одержал победу в первых двух матчах.

– Первый раз слышу такую статистику. (Алена Гребенькова)​