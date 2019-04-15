Михаил Григоренко: "У нас в команде каждый – MVP"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу армейцев во втором матче финальной серии Кубка Гагарина над "Авангардом" (3:0), а также мнение журналистов о том, что он – главный претендент на звание MVP плей-офф
– Третий матч подряд – в пустые ворота.
– Так получается. Опять же, мы хорошо обороняемся. Капризов увидел шайбу и здорово отдал.
– На тренировках не отрабатываете этот элемент, как большинство?
– (Смеется). Нет.
– Что поменял "Авангард" в сегодняшней игре?
– Соперник играл в своей зоне агрессивней. Мы, в свою очередь, показывали более закрытый хоккей, аккуратнее шли в атаку. Думаю, это и послужило причиной недостатка голевых моментов.
– Телегину не удалось реализовать важный момент. Сильно переживал? Выход был, как у Макдэвида.
– Хороший, конечно, момент. Иван все здорово сделал. Не настолько важно, что не получилось. Команда же победила.
– Насколько нервным получился третий период? Одна ошибка могла решить все.
– Во время игры стараемся не думать, что что-то пойдет не так. Сегодня чувствовали уверенность. Многое получалось, но момента ждали долго. Константин здорово забил.
– ЦСКА сегодня ни разу не сыграл в большинстве.
– Не знаю, когда такое было последний раз. Сегодня так получилось. "Авангард" сыграл очень дисциплинировано.
– Андронов сегодня хорошо "приложил" Емелина. Была установка играть жестко против него?
– В плей-офф всегда стараемся играть телом, если есть возможность.
– Михаил, вы главный претендент на титул MVP-игрока в плей-офф.
– У нас в команде каждый – MVP.
– По статистике: в финалах Кубка Гагарина в 9 из 10 случаев выигрывают те, кто одержал победу в первых двух матчах.
– Первый раз слышу такую статистику. (Алена Гребенькова)