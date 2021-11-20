Плющев: ««Авангард» играет неровно, не сказал бы, что команда все наладила»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил игру «Авангарда» в нынешнем сезоне.

«Авангард» неровно играет этот сезон, на то, наверное, есть свои причины. Я бы не сказал, что они всё решили и наладили. Давайте посмотрим, что будет дальше. Не берусь предугадывать, ворвётся ли команда в топ-4 Востока до нового года. «Авангард» иногда показывает очень сильную игру, причём с сильными соперниками. А иногда — невнятную игру с соперниками, которые уступают им в классе. Однозначно «Авангард» находится не на своём месте.



Что касается заслуги Хартли в прогрессе Грицюка, то в составе всегда есть игроки, которые ставят перед собой большие задачи. Арсений — харизматичный парень, проявляет себя — это закономерность, идущая больше от него, чем от кого-либо. В «Авангарде» есть игроки, от которых все ждут гораздо большего, но нельзя же сказать, что это заслуга Хартли", — цитирует «Чемпионат» Плющева.

«Авангард» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции с 37 очками в 30 матчах.