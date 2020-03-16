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Метсола и Хартикайнен поддержали Умарка. Легионеры «Салавата» ждут приостановления плей-офф КХЛ

19:37
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Легионеры «Салавата Юлаева» требуют приостановить розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина. Первым об этом заявил капитан уфимцем Линус Умарк. Его поддержали Юха Метсола и Теему Хартикайнен.

It's enough! Stop this virus!

Публикация от Juha Metsola (@mehujuha77)

Кроме того, в публикации Умарк отметил аккаунты президента КХЛ Алексея Морозова, нападающих Даниса Зарипова и Кирилла Капризова, а также других хоккеистов лиги.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.

В России зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом, 86 из них — завозные.

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