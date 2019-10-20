«Металлург» всухую переиграл «Авангард» и выиграл второй матч подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» принимал «Авангард». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

«Магнитка» одержала вторую победу подряд и набрала 18 очков. «Авангард» с 27 очками остался на втором месте с Восточной конференции.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Расмуссен — 4 (бол., Антипин), 2:58 — 1:0. Антипин — 1 (Козун, Расмуссен), 11:30 — 2:0. Нестрашил — 1 (Потехин), 48:58 — 3:0.

Вратари: Кошечкин — Бобков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 20 (8+8+4) — 28 (5+12+11).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

20 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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