Дубль Вишневского принес «Спартаку» победу над «Металлургом»

«Спартак» в гостях победил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые одолели соперника со счетом 3:2.

Дубль оформил нападающий москвичей Дмитрий Вишневский.

«Спартак» прервал серию из трех поражений подряд. Москвичи набрали 41 очко и поднялись на седьмое место на Западе. «Металлург» пока остается на первом месте на Востоке (57 очков).

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Вишневский — 3 (Цыплаков, Авцин), 9:24 — 0:1. Коростелев — 12 (бол., Голдобин, Майе), 16:27 — 1:1. Вишневский — 4 (Дроздов), 22:53 — 1:2. Карри — 9 (бол., Яковлев, Лайпсик), 35:00 — 2:2. Петтерссон — 13 (бол., Широков, Хед), 48:39 — 2:3.

Вратари: Олкинуора (58:00) — Данск.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 45 (15+15+15) — 23 (7+6+10).

Судьи: Оленин, Раводин.

6 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург. 1267 зрителей.