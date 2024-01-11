«Металлург» — «Сочи»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ
11 января «Металлург» дома на своей «Арене-Металлург» в Магнитогорске сыграет против «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
Видеотрансляция противостояния «Металлург» — «Сочи» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервисе Кинопоиск, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 16.45 мск.
Следить за ключевыми событиями встречи регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Сочи» можно с помощью матч-центра «СЭ».
«Металлург» тренера Андрея Разина лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 70 баллами. «Сочи» под руководством Дмитрия Кокорева набрал 34 очка, располагаясь на 11-й строчке на «Западе».
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|50
|32
|18
|70
|2
|Авангард
|48
|32
|16
|67
|3
|Сал. Юлаев
|48
|30
|18
|63
|4
|Автомобилист
|51
|28
|23
|61
|5
|Трактор
|50
|27
|23
|59
|6
|Ак Барс
|48
|28
|20
|58
|7
|Лада
|50
|24
|26
|58
|8
|Сибирь
|50
|22
|28
|53
|9
|Амур
|48
|21
|27
|50
|10
|Нефтехимик
|50
|20
|30
|49
|11
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|12
|Адмирал
|48
|14
|34
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|32
|16
|68
|2
|Динамо М
|49
|32
|17
|68
|3
|Спартак
|50
|30
|20
|67
|4
|СКА
|49
|32
|17
|66
|5
|Торпедо
|48
|28
|20
|59
|6
|ЦСКА
|48
|26
|22
|56
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|47
|21
|26
|47
|9
|Куньлунь РС
|50
|16
|34
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|50
|14
|36
|34
|11.01
|17:00
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Металлург Мг – Сочи
|- : -
|11.01
|18:00
|
Лада – Локомотив
|- : -
|11.01
|19:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -
|11.01
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -