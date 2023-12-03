СКА одержал 11-ю победу подряд, обыграв «Металлург»

СКА на выезде обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил Валентин Зыков.

В основное время за армейцев отличились Максим Карпов и Данила Юров. Шайбы хозяев забросили Сергей Толчинский и Захар Бардаков.

СКА одержал 11-ю подряд победу в КХЛ. Команда Романа Ротенберга в последний раз проигрывала «Спартаку» (2:3) 6 ноября.

С 48 очками петербуржцы после 37 матчей занимают четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (55 очков) после 39 игр продолжает лидировать на «Востоке».

В следующем матче СКА в гостях сыграет с «Автомобилистом», а магнитогорцы дома примут ЦСКА. Обе игры пройдут 5 декабря.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Толчинский — 8 (бол., Никишин, Гальченюк), 1:52 — 0:1. Юров — 12 (Я. Хабаров, Михайлис), 22:04 — 1:1. Бардаков — 3 (мен.), 26:46 — 1:2. Карпов — 7 (бол., Яковлев), 27:37 — 2:2.

Победный буллит: Зыков.

Вратари: Загидулин — Серебряков.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 40 (13+16+9+2) — 35 (15+4+14+2).

Судьи: Морозов, Юдаков.

3 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.