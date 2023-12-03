СКА одержал 11-ю победу подряд, обыграв «Металлург»
СКА на выезде обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит забросил Валентин Зыков.
В основное время за армейцев отличились Максим Карпов и Данила Юров. Шайбы хозяев забросили Сергей Толчинский и Захар Бардаков.
СКА одержал 11-ю подряд победу в КХЛ. Команда Романа Ротенберга в последний раз проигрывала «Спартаку» (2:3) 6 ноября.
С 48 очками петербуржцы после 37 матчей занимают четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (55 очков) после 39 игр продолжает лидировать на «Востоке».
В следующем матче СКА в гостях сыграет с «Автомобилистом», а магнитогорцы дома примут ЦСКА. Обе игры пройдут 5 декабря.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Толчинский — 8 (бол., Никишин, Гальченюк), 1:52 — 0:1. Юров — 12 (Я. Хабаров, Михайлис), 22:04 — 1:1. Бардаков — 3 (мен.), 26:46 — 1:2. Карпов — 7 (бол., Яковлев), 27:37 — 2:2.
Победный буллит: Зыков.
Вратари: Загидулин — Серебряков.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 40 (13+16+9+2) — 35 (15+4+14+2).
Судьи: Морозов, Юдаков.
3 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|39
|25
|14
|55
|2
|Авангард
|36
|24
|12
|51
|3
|Лада
|39
|20
|19
|48
|4
|Сал. Юлаев
|37
|23
|14
|47
|5
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|6
|Трактор
|38
|20
|18
|44
|7
|Автомобилист
|39
|19
|20
|42
|8
|Сибирь
|39
|17
|22
|41
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|37
|14
|23
|36
|11
|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|37
|25
|12
|53
|2
|Спартак
|39
|24
|15
|52
|3
|Локомотив
|36
|23
|13
|49
|4
|СКА
|37
|24
|13
|48
|5
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|6
|ЦСКА
|37
|20
|17
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|36
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|11
|Сочи
|37
|14
|23
|30
|3.12
|10:00
|
Адмирал – Динамо Мн
|1 : 3
|3.12
|15:00
|
Металлург Мг – СКА
|2 : 3 Б
|3.12
|15:00
|
Трактор – ЦСКА
|3 : 1
|3.12
|17:00
|
Северсталь – Барыс
|- : -
|3.12
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|3.12
|17:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|3.12
|17:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -