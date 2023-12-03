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Сегодня, 17:11

3 очка Шабанова принесли «Трактору» победу над ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Трактор» дома обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

Победу челябинцам принесли шайбы Сергея Телегина, Владимира Ткачева и Максима Шабанова. Последний также отличился двумя голевыми передачами.

Единственный гол ЦСКА на счету Кирилла Долженкова.

«Трактор» (44 очка) после 38 матчей занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. ЦСКА (42) идет шестым на «Западе» после 37 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Шабанов — 15 (бол., Телегин, Ткачев), 2:46 — 1:0. Долженков — 2 (Мингачев, Барабоша), 4:13 — 1:1. Телегин — 4 (Карпухин, Шабанов), 32:57 — 2:1. Ткачев — 9 (Шабанов, Юртайкин), 47:25 — 3:1.

Вратари: Подскребалин — Шарыченков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (8+15+6) — 31 (12+5+14).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

3 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Источник: Таблица КХЛ
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ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
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