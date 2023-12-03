Канадский форвард Ди покинет «Металлург»
По информации «СЭ», магнитогорский «Металлург» в ближайшее время расторгнет контракт с нападающим Жаном-Себастьяном Ди.
Канадский форвард перешел в клуб в межсезонье-2023.
В ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ Ди провел за «Магнитку» 18 матчей и набрал 6 (3+3) очков.
Положение команд
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|Восточная конференция
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|О
|1
|Металлург Мг
|39
|25
|14
|55
|2
|Авангард
|36
|24
|12
|51
|3
|Лада
|39
|20
|19
|48
|4
|Сал. Юлаев
|37
|23
|14
|47
|5
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|6
|Трактор
|38
|20
|18
|44
|7
|Автомобилист
|39
|19
|20
|42
|8
|Сибирь
|39
|17
|22
|41
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|37
|14
|23
|36
|11
|Барыс
|38
|12
|26
|31
|12
|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|38
|25
|13
|53
|2
|Спартак
|39
|24
|15
|52
|3
|Локомотив
|36
|23
|13
|49
|4
|СКА
|37
|24
|13
|48
|5
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|6
|ЦСКА
|37
|20
|17
|42
|7
|Северсталь
|37
|16
|21
|38
|8
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|36
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|11
|Сочи
|37
|14
|23
|30
Результаты / календарь
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7.12
19.12
|3.12
|10:00
|
Адмирал – Динамо Мн
|1 : 3
|3.12
|15:00
|
Металлург Мг – СКА
|2 : 3 Б
|3.12
|15:00
|
Трактор – ЦСКА
|3 : 1
|3.12
|17:00
|
Северсталь – Барыс
|2 : 3 ОТ
|3.12
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|4 : 1
|3.12
|17:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|3.12
|17:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
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