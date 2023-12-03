Канадский форвард Ди покинет «Металлург»

По информации «СЭ», магнитогорский «Металлург» в ближайшее время расторгнет контракт с нападающим Жаном-Себастьяном Ди.

Канадский форвард перешел в клуб в межсезонье-2023.

В ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ Ди провел за «Магнитку» 18 матчей и набрал 6 (3+3) очков.