«Металлург» сделал квалификационные предложения Дронову и Голдобину

Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», «Металлург» сделал квалификационные предложения защитнику Григорию Дронову и форварду Николаю Голдобину.

Контракты обоих игроков истекают 30 апреля.

24-летний Дронов — уроженец Магнитогорска, выступает за команду с 2016 года.

26-летний Голдобин играет за «Магнитку» с прошлого сезона.