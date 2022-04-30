Дитц ответил на вопрос о будущем в составе ЦСКА

Защитник ЦСКА Даррен Дитц рассказал о победе в Кубке Гагарина и планах на будущее.

— Невероятные эмоции. Я играю в КХЛ уже пять лет и выиграть Кубок Гагарина было моей мечтой, и сейчас она сбылась! Трудно найти какие-то слова. Могу сказать, что я просто очень счастлив. Я горжусь ребятами в нашей команде. В этой серии мы находились в тяжелой ситуации, но смогли проявить характер и выиграть. Для нас это был настоящий вызов, и мы смогли показать, чего стоим. Фантастические чувства!

— Какая роль главного тренера Сергея Федорова в победе?

— Всем начиналось с него. Все время он излучал спокойствие и уверенность в себе и переносил это в раздевалку. Это и помогло нам победить, — сказал Дитц «РБ Спорт».

— В следующем году вы хотели бы продолжить играть в России?

— Посмотрим, что нас ждет в будущем. Но да, я хотел бы продолжить играть здесь.