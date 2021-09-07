Агент Игорь Парашкин, представляющий интересы новичка «Спартака» Джейка Виртанена, в интервью «СЭ» прокомментировал переход нападающего в московский клуб.

— То, что он отказался от перехода в «Локомотив» из-за Скабелки, — это неправда. Игрок ни в коем случае не выбирал тренера — мы общались с профессиональными руководителями клубов, которые рассматривали варианты усиления своих команд.

На Виртанена претендовали многие клубы. Кому-то не позволил потолок зарплат, кому-то — внутренняя стратегия формирования состава и наличие других иностранцев. Не у всех клубов были свободные деньги под потолком. В «Спартаке» нашли баланс зарплаты и бонусов, у них было свободное место под потолком.

— Не смущает ли репутация Виртанена?

— В жизни всякое происходит. Мы не знаем, было ли что-то на самом деле, не вправе давать оценку. У него нет никаких ограничений на работу от канадских властей, от НХЛ. Джейк мог продолжить карьеру в Европе — в Швейцарии, например, но сознательно выбрал КХЛ. Он хочет добиться успеха здесь и крайне мотивирован.