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«Авангард» подписал Каски на один сезон

13:27
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«Авангард» подписал однолетний контракт с финским защитником Оливером Каски, информирует сайт клуба.

«Каски полностью оправдал наши ожидания, справившись с ролью атакующего защитника команды. Оливеру всё нравится в нашем клубе, и мы договорились о продлении контракта на год. Если через год он не получит хорошего предложения из НХЛ, то останется в «Авангарде» и переедет с нами в Омск — такая договорённость у нас уже есть», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Каски выступает за «Авангард» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел 72 матча, в которых набрал 44 (16+28) очка при показателе полезности «+5».

На чемпионате мира 2021 года в Риге он провел 10 матчей и набрал (0+3) очка.

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