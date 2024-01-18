Защитник «Барыса» Алекс Грант переведен в список травмированных на длительный срок

Защитник «Барыса» Алекс Грант переведен на длительный срок в список травмированных, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Травму игрок получил 16 января в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б).

В текущем сезоне 34-летний Грант сыграл за «Барыс» 8 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Клуб из Астаны занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 44 очка в 51 игре.