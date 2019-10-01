КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Металлург» продлил контракт с Дорофеевым

13:55
Теги:

«Металлург» продлил контракт с нападающим Павлом Дорофеевым, сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

Соглашение с 18-летним форвардом будет действовать до конца сезона 2021/2022. В стартовавшем сезоне Дорофеев набрал 4 (2+2) очка в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ при полезности «+3».

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир