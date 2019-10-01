«Металлург» продлил контракт с Дорофеевым

«Металлург» продлил контракт с нападающим Павлом Дорофеевым, сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

Соглашение с 18-летним форвардом будет действовать до конца сезона 2021/2022. В стартовавшем сезоне Дорофеев набрал 4 (2+2) очка в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ при полезности «+3».

.@MetallurgMgn продлил контракт с форвардом Павлом Дорофеевым до конца сезона 2021/2022#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) October 1, 2019

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