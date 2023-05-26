«Металлург» подписал контракт с Мухаметовым

Форвард Максим Мухаметов подписал контракт с «Металлургом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним казахстанцем рассчитано на один год. Игрок будет выступать под 23-м номером.

В прошедшем сезоне Мухаметов провел 37 матчей в регулярном чемпионате Казахстана, в которых набрал 39 (19+20) очков. Также на его счету 20 (8+12) очков в 17 играх плей-офф.