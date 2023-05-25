Дементьев не считает, что уход Крылова из «Авангарда» связан с комплектацией команды

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев отреагировал на уход Александра Крылова с поста председателя совета директоров «Авангарда».

«Не думаю, что причина ухода Александра Крылова с поста председателя совета директоров «Авангарда» связана с тем, как укомплектована команда. Еще до начала сезона утверждать то, что команда не добьется результата — крайне несправедливо. О чем-то можно говорить только по итогам сезона. Вспомните «Авангард» прошлого года, летние сборы — и тогда много разговоров было, что не хватает игроков на те и иные позиции. Но тем не менее команда играла в финале конференции. Поэтому крайне преждевременно говорить, что команда неукомплектована», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

25 мая Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда». Он занимал эту должность с марта 2018 года. Сообщалось, что место Крылова может занять Антон Курьянов, который на данный момент является генеральным менеджером омского клуба.