«Металлург» поднимет свитер Зарипова под своды арены перед матчем с «Ак Барсом»

Завтра, 19 февраля, перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Ак Барсом» под своды арены будет поднят стяг пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова. Встреча пройдет в Магнитогорске.

«Стяг с фамилией легендарного нападающего займет свое место среди величайших игроков «Металлурга», — написала пресс-служба команды в Telegram-канале.

Кроме того, будет организована автограф-сессия с Зариповым, которая начнется на подиуме первого сектора в 17:30.

В команде хоккеист выступает на протяжении четырех сезонов. С «Металлургом» он дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

«Металлург» с 87 очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Ак Барс» находится на четвертой с 80 очками.