«Металлург» победил «Нефтехимик» и вышел в плей-офф

«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1. Победной оказалась шайба Томаша Филиппи.

Для магнитогорцев это третья победа подряд, они обеспечили себе участие в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Нестрашил — 13 (Филиппи), 18:53 — 1:0. Филиппи — 5 (бол., Мозякин, Кулемин), 32:22 — 2:0. Куликов — 6 (Черников), 55:13 — 2:1. Козун — 8 (Мозякин, Локтионов), 55:30 — 3:1.

Вратари: Кошечкин — Шарыченков (58:31 — 59:38).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 37 (16+8+13) — 22 (5+11+6).

Судьи: Букин, Гамалей.

21 февраля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».