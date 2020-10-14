«Металлург» обыграл «Авангард», забросив три безответные шайбы

«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Авангард» со счетом 3:0.

Шайбы на свой счет записали Андрей Нестрашил, а также Харри Песонен и Андрей Чибисов, забросившие в пустые ворота.

После этого матча магнитогорцы с 24 очками поднялся на второе место в Восточной конференции, омский клуб с 25 очками — на первой строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Нестрашил — 6 (Бек, Земченок), 30:55 — 1:0. Песонен — 3 (п.в.), 59:03 — 2:0. Чибисов — 3 (п.в., Бек), 59:39 — 3:0.

Вратари: Кошечкин — Бобков (58:26 — 59:03, 59:08 — 59:39).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 29 (10+15+4) — 26 (5+7+14).

Судьи: Белов, Франо.

14 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».