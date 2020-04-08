«Металлург» объявил об уходе помощников Воробьева

Руководством «Металлурга» принято решение не продлевать контракты с помощниками Ильи Воробьева, сообщается на официальном сайте клуба. Таким образом, команду покинут старший тренер Виктор Козлов, помощник главного тренера Иржи Калоус, тренер вратарей Андрей Болсуновский и тренер по общефизической подготовке Мартин Итерски.

Тренерский штаб команды к новому сезону будет сформирован практически заново. В прошедшем сезоне «Металлург» в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Барысу».