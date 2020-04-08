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«Металлург» объявил об уходе помощников Воробьева

20:11
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Руководством «Металлурга» принято решение не продлевать контракты с помощниками Ильи Воробьева, сообщается на официальном сайте клуба. Таким образом, команду покинут старший тренер Виктор Козлов, помощник главного тренера Иржи Калоус, тренер вратарей Андрей Болсуновский и тренер по общефизической подготовке Мартин Итерски.

Тренерский штаб команды к новому сезону будет сформирован практически заново. В прошедшем сезоне «Металлург» в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Барысу».

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/474628/

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