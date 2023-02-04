Терещенко — о столкновении хоккеистов «Ак Барса» и СКА: «Зыков шел сзади бить Радулова. Это чистый игровой момент»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал столкновение между форвардом «Ак Барса» Александром Радуловым и нападающим СКА Валентином Зыковым в матче КХЛ (8:4).

После силового приема Радулова Зыков потерял почти весь верхний ряд зубов.

«Ну что раздувать? Столкновение и все. Зыков шел сзади бить Радулова. Александр дал на встречном движении. Надо быть готовым. Чистый игровой момент. Никто никому не хотел травму наносить», — приводит «Спорт День За Днем» слова Терещенко.

«Ак Барс» занимает первую позицию в турнирной таблице Восточной конференции (75 очков). СКА лидирует на Западе (93 очка).