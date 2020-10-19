«Металлург» достиг предварительной договоренности о краткосрочном контракте Загидулина

Вратарь «Калгари» Артем Загидулин подпишет краткосрочный контракт с «Металлургом», сообщается на официальном сайте клуба.

Магнитогорский клуб достиг предварительной договоренности с 25-летним голкипером и теперь ждет официального положительного решения от клуба НХЛ.

Ранее директор «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил «СЭ» о возможной аренде Загидулина.