«Металлург» достиг предварительной договоренности о краткосрочном контракте Загидулина
12:42
Вратарь «Калгари» Артем Загидулин подпишет краткосрочный контракт с «Металлургом», сообщается на официальном сайте клуба.
Магнитогорский клуб достиг предварительной договоренности с 25-летним голкипером и теперь ждет официального положительного решения от клуба НХЛ.
Ранее директор «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил «СЭ» о возможной аренде Загидулина.
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