Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал информацию об аренде вратаря Артема Загидулина из системы «Калгари».

— Чтобы подписать Загидулина, требуется разрешение «Калгари», — сказал Ласьков в интервью «СЭ». — Пока мы никакого основополагающего документа не имеем. Но с таким вопросом мы к ним обратились. Загидулин сейчас тренируется в Магнитогорске.

Если «Калгари» даст добро, мы против не будем. Тем более, учитывая, что у нас Юхо Олкинуора приболел.

Загидулин согласился играть за небольшие деньги. Ему нужна игровая практика. (Михаил Скрыль)