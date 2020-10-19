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«Обратились к «Калгари». Он согласился играть за небольшие деньги». Ласьков — об аренде Загидулина

11:58
Артем Загидулин (справа). Фото USA Today Sports
Артем Загидулин (справа). Фото USA Today Sports
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Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал информацию об аренде вратаря Артема Загидулина из системы «Калгари».

— Чтобы подписать Загидулина, требуется разрешение «Калгари», — сказал Ласьков в интервью «СЭ». — Пока мы никакого основополагающего документа не имеем. Но с таким вопросом мы к ним обратились. Загидулин сейчас тренируется в Магнитогорске.

Если «Калгари» даст добро, мы против не будем. Тем более, учитывая, что у нас Юхо Олкинуора приболел.

Загидулин согласился играть за небольшие деньги. Ему нужна игровая практика. (Михаил Скрыль)

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