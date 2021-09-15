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«Сочи» подписал полноценный контракт с Егором Бабенко

17:43
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Нападающий Егор Бабенко подписал с ХК «Сочи» односторонний контракт, рассчитанный до 30 апреля 2022 года, сообщает сайт клуба.

В расположение клуба 24-летний нападающий прибыл 7 сентября, подписав просмотровый контракт. Егор провел три официальных матча в чемпионате КХЛ, набрав в них 2 (1+1) очка при среднем игровом времени на льду 11 минут 25 секунд.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/media/news/kontrakt-egora-babenko-/

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Иван Шитик все материалы автора

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