«Сочи» подписал полноценный контракт с Егором Бабенко

Нападающий Егор Бабенко подписал с ХК «Сочи» односторонний контракт, рассчитанный до 30 апреля 2022 года, сообщает сайт клуба.

В расположение клуба 24-летний нападающий прибыл 7 сентября, подписав просмотровый контракт. Егор провел три официальных матча в чемпионате КХЛ, набрав в них 2 (1+1) очка при среднем игровом времени на льду 11 минут 25 секунд.