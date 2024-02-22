«Металлург» всухую обыграл «Амур» и вышел на первое место в Восточной конференции
«Металлург» дома обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
У хозяев дважды забросил Робин Пресс, один гол забил Павел Акользин.
Форвард магнитогорцев Данила Юров сделал одну результативную передачу и набрал 48-е очко в сезоне-2023/24. 20-летний хоккеист установил новый рекорд лиги по числу набранных очков за один сезон среди игроков до 21 года. Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Тарасенко.
«Металлург» вышел на первое место в Восточной конференции КХЛ с 91 очком в 66 матчах. Команде осталось провести еще две игры в нынешнем регулярном чемпионате — против «Витязя» (24 февраля) и «Авангарда» (26 февраля).
«Амур» идет на восьмой строчке «Востока» с 70 очками в 66 матчах. Хабаровчанам также осталось провести две игры: против «Ак Барса» (24 февраля) и «Трактора» (26 февраля).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Пресс — 7 (бол.), 36:38 — 1:0. Пресс — 8 (бол., Юров, Джонсон), 37:45 — 2:0. Акользин — 17 (Карпов, Яковлев), 38:11 — 3:0.
Вратари: Набоков — Бобков (Лозебников, 38:11).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 40 (13+17+10) — 29 (7+12+10).
Судьи: Бирин, Морозов.
22 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|66
|42
|24
|91
|2
|Авангард
|66
|43
|23
|91
|3
|Сал. Юлаев
|66
|41
|25
|88
|4
|Ак Барс
|66
|39
|27
|80
|5
|Автомобилист
|67
|36
|31
|80
|6
|Трактор
|66
|35
|31
|76
|7
|Лада
|66
|30
|36
|74
|8
|Амур
|66
|29
|37
|70
|9
|Нефтехимик
|66
|26
|40
|66
|10
|Сибирь
|65
|27
|38
|64
|11
|Адмирал
|66
|21
|45
|53
|12
|Барыс
|66
|20
|46
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|45
|21
|93
|2
|Динамо М
|65
|43
|22
|92
|3
|Локомотив
|66
|43
|23
|91
|4
|Спартак
|66
|39
|27
|86
|5
|Северсталь
|65
|36
|29
|80
|6
|Торпедо
|66
|34
|32
|74
|7
|ЦСКА
|65
|32
|33
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|31
|35
|67
|9
|Куньлунь РС
|65
|23
|42
|52
|10
|Сочи
|66
|22
|44
|51
|11
|Витязь
|66
|20
|46
|47
|22.02
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|1 : 4
|22.02
|16:30
|
Авангард – Лада
|2 : 3 ОТ
|22.02
|17:00
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 0
|22.02
|17:00
|
Трактор – Витязь
|3 : 0
|22.02
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Сибирь
|- : -