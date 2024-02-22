«Металлург» всухую обыграл «Амур» и вышел на первое место в Восточной конференции

«Металлург» дома обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

У хозяев дважды забросил Робин Пресс, один гол забил Павел Акользин.

Форвард магнитогорцев Данила Юров сделал одну результативную передачу и набрал 48-е очко в сезоне-2023/24. 20-летний хоккеист установил новый рекорд лиги по числу набранных очков за один сезон среди игроков до 21 года. Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Тарасенко.

«Металлург» вышел на первое место в Восточной конференции КХЛ с 91 очком в 66 матчах. Команде осталось провести еще две игры в нынешнем регулярном чемпионате — против «Витязя» (24 февраля) и «Авангарда» (26 февраля).

«Амур» идет на восьмой строчке «Востока» с 70 очками в 66 матчах. Хабаровчанам также осталось провести две игры: против «Ак Барса» (24 февраля) и «Трактора» (26 февраля).

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Пресс — 7 (бол.), 36:38 — 1:0. Пресс — 8 (бол., Юров, Джонсон), 37:45 — 2:0. Акользин — 17 (Карпов, Яковлев), 38:11 — 3:0.

Вратари: Набоков — Бобков (Лозебников, 38:11).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 40 (13+17+10) — 29 (7+12+10).

Судьи: Бирин, Морозов.

22 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.