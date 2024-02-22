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Сегодня, 19:10

«Металлург» всухую обыграл «Амур» и вышел на первое место в Восточной конференции

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Металлург» дома обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

У хозяев дважды забросил Робин Пресс, один гол забил Павел Акользин.

Форвард магнитогорцев Данила Юров сделал одну результативную передачу и набрал 48-е очко в сезоне-2023/24. 20-летний хоккеист установил новый рекорд лиги по числу набранных очков за один сезон среди игроков до 21 года. Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Тарасенко.

«Металлург» вышел на первое место в Восточной конференции КХЛ с 91 очком в 66 матчах. Команде осталось провести еще две игры в нынешнем регулярном чемпионате — против «Витязя» (24 февраля) и «Авангарда» (26 февраля).

«Амур» идет на восьмой строчке «Востока» с 70 очками в 66 матчах. Хабаровчанам также осталось провести две игры: против «Ак Барса» (24 февраля) и «Трактора» (26 февраля).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Пресс — 7 (бол.), 36:38 — 1:0. Пресс — 8 (бол., Юров, Джонсон), 37:45 — 2:0. Акользин — 17 (Карпов, Яковлев), 38:11 — 3:0.

Вратари: Набоков — Бобков (Лозебников, 38:11).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 40 (13+17+10) — 29 (7+12+10).

Судьи: Бирин, Морозов.

22 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
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«Трактор» обыграл «Витязь» в КХЛ

КХЛ: ЦСКА — «Сибирь», «Динамо» — «Северсталь». Расписание матчей 22 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 66 42 24 91
2 Авангард 66 43 23 91
3 Сал. Юлаев 66 41 25 88
4 Ак Барс 66 39 27 80
5 Автомобилист 67 36 31 80
6 Трактор 66 35 31 76
7 Лада 66 30 36 74
8 Амур 66 29 37 70
9 Нефтехимик 66 26 40 66
10 Сибирь 65 27 38 64
11 Адмирал 66 21 45 53
12 Барыс 66 20 46 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 66 45 21 93
2 Динамо М 65 43 22 92
3 Локомотив 66 43 23 91
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 65 36 29 80
6 Торпедо 66 34 32 74
7 ЦСКА 65 32 33 71
8 Динамо Мн 66 31 35 67
9 Куньлунь РС 65 23 42 52
10 Сочи 66 22 44 51
11 Витязь 66 20 46 47
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22.02 16:30
Барыс – Автомобилист
 1 : 4
22.02 16:30
Авангард – Лада
 2 : 3 ОТ
22.02 17:00
Металлург Мг – Амур
 3 : 0
22.02 17:00
Трактор – Витязь
 3 : 0
22.02 19:30
Динамо М – Северсталь
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