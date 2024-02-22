«Барыс» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ
«Барыс» и «Автомобилист» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Астане 22 февраля и завершилась победой гостей — 4:1.
Видео лучших моментов матча «Барыс» — «Автомобилист» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.
«Автомобилист» занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 80 очками в 67 матчах. 25 февраля команда из Екатеринбурга проведет последний матч в нынешнем регулярном чемпионате против «Локомотива».
«Барыс» идет 12-м на «Востоке» с 48 очками в 66 играх. Команде из Астаны предстоит провести еще два матча — против «Лады» (24 февраля) и «Сибири» (26 февраля).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|66
|42
|24
|91
|2
|Авангард
|66
|43
|23
|91
|3
|Сал. Юлаев
|66
|41
|25
|88
|4
|Ак Барс
|66
|39
|27
|80
|5
|Автомобилист
|67
|36
|31
|80
|6
|Трактор
|66
|35
|31
|76
|7
|Лада
|66
|30
|36
|74
|8
|Амур
|66
|29
|37
|70
|9
|Нефтехимик
|66
|26
|40
|66
|10
|Сибирь
|65
|27
|38
|64
|11
|Адмирал
|66
|21
|45
|53
|12
|Барыс
|66
|20
|46
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|45
|21
|93
|2
|Динамо М
|65
|43
|22
|92
|3
|Локомотив
|66
|43
|23
|91
|4
|Спартак
|66
|39
|27
|86
|5
|Северсталь
|65
|36
|29
|80
|6
|Торпедо
|66
|34
|32
|74
|7
|ЦСКА
|65
|32
|33
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|31
|35
|67
|9
|Куньлунь РС
|65
|23
|42
|52
|10
|Сочи
|66
|22
|44
|51
|11
|Витязь
|66
|20
|46
|47
Результаты / календарь
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22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
|22.02
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|1 : 4
|22.02
|16:30
|
Авангард – Лада
|2 : 3 ОТ
|22.02
|17:00
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 0
|22.02
|17:00
|
Трактор – Витязь
|3 : 0
|22.02
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Сибирь
|- : -
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