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Сегодня, 19:26

«Барыс» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барыс» и «Автомобилист» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Астане 22 февраля и завершилась победой гостей — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Барыс» — «Автомобилист» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Автомобилист» занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 80 очками в 67 матчах. 25 февраля команда из Екатеринбурга проведет последний матч в нынешнем регулярном чемпионате против «Локомотива».

«Барыс» идет 12-м на «Востоке» с 48 очками в 66 играх. Команде из Астаны предстоит провести еще два матча — против «Лады» (24 февраля) и «Сибири» (26 февраля).

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс
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КХЛ: ЦСКА — «Сибирь», «Динамо» — «Северсталь». Расписание матчей 22 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 66 42 24 91
2 Авангард 66 43 23 91
3 Сал. Юлаев 66 41 25 88
4 Ак Барс 66 39 27 80
5 Автомобилист 67 36 31 80
6 Трактор 66 35 31 76
7 Лада 66 30 36 74
8 Амур 66 29 37 70
9 Нефтехимик 66 26 40 66
10 Сибирь 65 27 38 64
11 Адмирал 66 21 45 53
12 Барыс 66 20 46 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 66 45 21 93
2 Динамо М 65 43 22 92
3 Локомотив 66 43 23 91
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 65 36 29 80
6 Торпедо 66 34 32 74
7 ЦСКА 65 32 33 71
8 Динамо Мн 66 31 35 67
9 Куньлунь РС 65 23 42 52
10 Сочи 66 22 44 51
11 Витязь 66 20 46 47
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22.02 16:30
Барыс – Автомобилист
 1 : 4
22.02 16:30
Авангард – Лада
 2 : 3 ОТ
22.02 17:00
Металлург Мг – Амур
 3 : 0
22.02 17:00
Трактор – Витязь
 3 : 0
22.02 19:30
Динамо М – Северсталь
 - : -
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