«Барыс» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Барыс» и «Автомобилист» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Астане 22 февраля и завершилась победой гостей — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Барыс» — «Автомобилист» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Автомобилист» занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 80 очками в 67 матчах. 25 февраля команда из Екатеринбурга проведет последний матч в нынешнем регулярном чемпионате против «Локомотива».

«Барыс» идет 12-м на «Востоке» с 48 очками в 66 играх. Команде из Астаны предстоит провести еще два матча — против «Лады» (24 февраля) и «Сибири» (26 февраля).