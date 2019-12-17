Майк Пелино: «Здорово, что Марков забросил такую важную шайбу в овертайме»

Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Минска (3:2 ОТ).

— Надо отдать должное сопернику, который здорово вернулся в игру в третьем периоде, и перевел матч в овертайм, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — В любой лиге мира, когда ты проигрываешь 0:2 после 40 минут, очень сложно сравнять счет. Но я горд своими игроками, который смогли добиться победы в овертайме. По разным причинам сегодня нам не смогли помочь восемь хоккеистов. Здорово, что Андрей Марков забросил такую важную шайбу в овертайме.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков