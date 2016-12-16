16:20 16 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Майк Кинэн: "Хотел бы продолжить тренировать в КХЛ"

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Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн не знает, когда вернется к работе. Кинэн, выигравший Кубок Гагарина с "Магниткой", не желает завершать тренерскую карьеру.

– На данный момент у меня нет предложений, так что я пока не знаю, когда вернусь к тренерской деятельности. Но я бы определенно хотел тренировать и дальше, причем мне очень понравился опыт работы в КХЛ, поэтому я бы хотел здесь работать и с удовольствием рассмотрел предложения. Правда, многое будет зависеть от задач и возможностей потенциального клуба. (Игорь ЕРОНКО)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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