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Май Пелино: «Было понятно, что при счете 2:2 кто забьет третий гол, тот и победит»

22 ноября 2019, 23:53
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Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:2).

— В игре было понятно, что при счете 2:2 кто забьет третий гол, тот, скорее всего, и победит, — цитирует Пелино официальный сайт «Сочи». — Нам повезло, что это сделали мы. Ребята хорошо отработали в этой смене, перехватили шайбу и Денис Алексеев забил гол с хорошего броска. Ему очень нравится играть в этом дворце — он выступал за национальную команду здесь, и за нас.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/22/459852.html

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