Матыцин сообщил, что лимит на легионеров в КХЛ будет сокращен в следующем году
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что решение по снижению лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будет принято в 2023 году.
«Наша позиция является максимально взвешенной, есть резоны со стороны Федерации хоккея России по снижению количества легионеров. Решение по трем легионерам формализовано, оно будет в следующем году», — приводит ТАСС слова Матыцина.
В апреле этого года Федерация хоккея России (ФКР) обратилась к Министерству спорта РФ с предложением о сокращении числа иностранных игроков в заявках команд с пяти до трех.
Источник: https://tass.ru/sport/16376489
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|Западная конференция
|И
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|О
|1
|СКА
|32
|26
|6
|54
|2
|ЦСКА
|30
|20
|10
|45
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|31
|18
|13
|42
|5
|Динамо М
|31
|16
|15
|37
|6
|Витязь
|31
|14
|17
|34
|7
|Спартак
|33
|14
|19
|33
|8
|Динамо Мн
|32
|14
|18
|33
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|33
|12
|21
|27
|11
|Сочи
|30
|5
|25
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Сал. Юлаев
|31
|17
|14
|41
|4
|Сибирь
|34
|19
|15
|41
|5
|Адмирал
|32
|18
|14
|40
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Ак Барс
|31
|13
|18
|32
|8
|Трактор
|33
|13
|20
|30
|9
|Амур
|30
|12
|18
|29
|10
|Барыс
|32
|13
|19
|28
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
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|19.11
|13:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 1 ОТ
|19.11
|14:00
|
Барыс – Амур
|1 : 3
|19.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|1 : 2
|19.11
|14:30
|
Трактор – Металлург
|1 : 2 ОТ
|19.11
|15:00
|
Автомобилист – Сочи
|8 : 2
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – СКА
|- : -
|19.11
|17:00
|
Динамо М – Куньлунь
|- : -
|19.11
|17:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|- : -
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