Матыцин сообщил, что лимит на легионеров в КХЛ будет сокращен в следующем году

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что решение по снижению лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будет принято в 2023 году.

«Наша позиция является максимально взвешенной, есть резоны со стороны Федерации хоккея России по снижению количества легионеров. Решение по трем легионерам формализовано, оно будет в следующем году», — приводит ТАСС слова Матыцина.

В апреле этого года Федерация хоккея России (ФКР) обратилась к Министерству спорта РФ с предложением о сокращении числа иностранных игроков в заявках команд с пяти до трех.