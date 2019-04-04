Матч "Салават Юлаев" – "Авангард" пройдет при аншлаге

На четвертый матч серии Кубка Гагарина "Салават Юлаев" – "Авангард" проданы все билеты, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

– Проводим четвертый матч серии с "Авангардом" при полных трибунах Это уже восьмой аншлаг подряд. Поддержим команду с первых секунд! Приходите на матчи в цветах родного клуба, включайте фонарики во время предматчевого шоу, пойте гимны все вместе и болейте, не жалея сил и эмоций! – написано в Твиттере "Салавата Юлаева".

Матч пройдет сегодня, 4 апреля, на стадионе "Уфа-Арена". Начало – в 17.00 (мск). После трех игр счет в серии 2:1 в пользу "Авангарда".