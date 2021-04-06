Марьямяки рассказал, что поможет «Йокериту» добиться успеха в следующем сезоне КХЛ

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки рассказал, в чем нужно прибавить финской команде, чтобы добиться прогресса в следующем сезоне КХЛ.

«В первую очередь, мне очень нравится уровень КХЛ, уровень мастерства игроков, — цитирует официальный сайт лиги Марьямяки. — Нам нужно собрать сильную команду, лучше работать на тренировках. Каждый год мы анализируем причину поражений и делаем выводы, куда нам двигаться дальше. Здесь все важно — построение команды, стиль игры, тренировки, общение внутри организации. Успех складывается из множества мелких деталей. У нас есть много хорошего, но мы знаем, насколько тяжело побеждать в КХЛ.



Насколько тяжело доминировать в КХЛ? Главное отличие в уровне борьбы, в том, как самоотверженно играют команды. Лет 10-15 назад в Финляндии говорили, что у нас вторая по силе лига мира, но это уже давно не так. Сейчас здесь играет больше молодых игроков, но там нет такой борьбы как в КХЛ. И это главная причина в том, почему КХЛ более сильная лига».

Также, 43-летний специалист рассказал, как адаптирует финский стиль хоккея, когда играет против российских команд.

«Думаю, что временами мы играем эффективнее всех в лиге. Но к плей-офф топовые команды начинают добавлять в оборонительной игре. В любом случае здесь нужно внимательнее подходить к тому, как вы играете в защите, как вы эффективно используете свои моменты, особенно при игре в неравных составах», — сказал Марьямяки.

По итогам регулярного чемпионата «Йокерит» занял пятое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф финский клуб проиграл «Локомотиву» со счетом 0-4, забив всего 3 шайбы.