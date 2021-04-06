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Яшин — о назначении Знарка: «Решение принято с прицелом на золотые медали и Кубок Гагарина»

14:29
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Чемпион мира-1993, легендарный российский форвард Алексей Яшин в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера московского «Динамо».

«Честно, я не готов говорить, что это хорошее или плохое назначение. Если «Динамо» приняло такое решение, значит они верят, что вместе с Олегом Валерьевичем могут добиться результата. Единственное, что я могу сказать — очевидно, что «Динамо» приняло подобное решение с прицелом на золотые медали и Кубок Гагарина», — сказал Яшин «СЭ».

58-летний тренер уже возглавлял «Динамо» с 2010 по 2014 год. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Гагарина. С 2018 по 2021 год Знарок тренировал московский «Спартак». Два сезона подряд он выводил красно-белых в плей-офф КХЛ и оба раза вылетал в первом раунде.

(Артем Бухаев)

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