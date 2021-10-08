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Марьямяки: «Думали, что в конце матча будем снова играть в большинстве, но не знаю, что случилось»

22:08
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Если сравнивать все наши матчи на выезде, то сейчас мы очень мало забиваем. Много бросаем, но не реализуем свои моменты. Так прошли все три наших матча подряд. Не знаю, в чем причина. После первого периода хорошо играли, забили два гола, сравняли счет, получили большинство. Думали, что в конце матча будем снова играть в большинстве, но не знаю, что случилось — мы получили удаление», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/08/490789.html

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Иван Шитик все материалы автора
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