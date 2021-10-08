Лямся рассказал о схеме розыгрыша большинства с тремя защитниками

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победный домашний матч с «Йокеритом» (3:2 ОТ).

— Начало матча получилось для нас непростым. Мы знали, что у нас проблемы с составом, потеряли нескольких ребят. Некоторые из тех, кто сегодня вернулся на лед, до сих пор залечивают травмы, не набрали полную форму. С таким раскладом мы начинали игру против очень сильного соперника, одного из лидеров не только «Запада», но и КХЛ. Считаю, первый период здорово провели, действовали надежно, получили преимущество в две шайбы.

Во втором периоде у нас была прекрасная возможность увеличить отрыв, потому что мы не раз играли в большинстве. Однако, к сожалению, в последних матчах у нас не складывается большинство. Я прекрасно понимал, что третья двадцатиминутка будет непростой. Соперник начал здорово действовать, заработал большинство и его реализовал. В это время мы сыграли плохо, но после пропущенной шайбы сумели проявить характер, в игру вернулись. Этим мы довольны. С 2015 года «Салават Юлаев» не побеждал «Йокерит» на льду «Уфа Арены», поэтому все в раздевалке были заряжены сегодня, отдавали все. Я горжусь нашими ребятами, всей командой.

— Сегодня в одном из розыгрышей большинства мы увидели трех защитников. Что за схема такая?

— Идея была такая: работать с трех точек, с трех углов создавать атакующий потенциал. Коледов — праворукий защитник, который может хорошо бросить, у Науменкова тоже хороший бросок, а Мухамадуллин хорошо разыгрывает шайбу и может что-то придумать в большинстве.

— Джефф Плэтт не забивает 13 матчей. Можете объяснить, чем он лучше Егора Сучкова?

— Нам нужно выигрывать матчи. Чтобы побеждать, тебе нужны разноплановые хоккеисты, которые могут исполнять различные роли. Если посмотреть сегодняшний матч, у нас были проблемы с вбрасыванием. Джефф встал на точку, и это улучшило ситуацию. В раздевалке, на льду, в меньшинстве Плэтт себя здорово показывает.

— Виктор Тихонов получил третью травму. Как вы это прокомментируете? Вы знали, что он — один из самых травматичных игроков КХЛ?

— Да, мы прекрасно знали его историю перед подписанием. Если разобрать его травмы за «Салават Юлаев», то это в первую очередь неудачи. Это очень важный игрок для нашей команды, он нужен в раздевалке, поэтому надеюсь, он вернется как можно скорее.

— Почему решили поставить именно Данила Башкирова в ударную тройку?

— Что касается Башкирова, то он нападающий новой волны, который умеет хорошо играть и в атаке, и в защите. Он быстро катается и может забивать шайбы. Мне очень нравится, как он играет. Думаю, в ближайшем будущем он может стать одним из лучших игроков нашей команды.

— Какова вероятность, что Маркус Гранлунд и Александр Кадейкин смогут сыграть против СКА?

— Пока сложно ответить. Надеюсь, уже завтра станет ясно, смогут ли они принять участие в следующем матче.