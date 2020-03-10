Мартемьянов заявил, что готов к увольнению

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов заявил, что готов уйти в отставку после вылета команды из плей-офф Кубка Гагарина в случае соответствующего решения руководства. «Автомобилист» уступил дома «Сибири» со счетом 1:2 в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ и проиграл в серии со счетом 1-4.

— Руководители и собственники будут решать, — цитирует Мартемьянова ТАСС. — Если будет сделан организационный вывод, я приму это. Есть результат — работаешь, нет — свободен. Поставленные на сезон задачи не выполнены.