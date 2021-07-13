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Джон Гилмор: «Я просто буду очень рад вернуться в Москву и начать работу с ЦСКА»

13 июля 2021, 21:49
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Защитник ЦСКА Джон Гилмор рассказал о подписании контракта с клубом и ожиданиях от возвращения в Москву.

— Я очень счастлив подписанию контракта с ЦСКА. Я просто буду очень рад вернуться в Москву и начать работу с командой. Я прилечу в столицу России, как только получу визу, думаю, что уже скоро, чуть позже в июле, — цитирует игрока сайт ЦСКА.

— Команда обновилась в межсезонье. Что ты думаешь об изменениях в составе?

— Действительно, состав несколько изменился. Но думаю, что мы станем только сильнее. Мне не терпится познакомиться с ребятами и поработать с ними. Уверен, что это будет отличный год.

— Какие цели на сезон?

— Если говорить о личных, то это — помогать команде побеждать. Мы хотим выигрывать в каждом матче и завоевать Кубок Гагарина.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/dzhon_gilmor_my_stanem_tolko_silnee/

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