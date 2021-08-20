Генеральный директор «Сибири»: «В таком большом городе, как Новосибирск, должна быть команда ВХЛ»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о планах по созданию прямого фарм-клуба в ВХЛ.

— Мы очень довольны сотрудничеством с «Южным Уралом» из Орска, — отметил Фастовский. — Сейчас туда командированы Владимир Опарко, Михаил Коньков, Роман Папст и Макар Никишанин. Но моя позиция — в Новосибирске должен быть свой фарм-клуб из ВХЛ. Однако здесь очень много но и сложностей. Как минимум, нам нужна материальная база.

Необходимо достроить дворец, распределить команды по двум стадионам, и уже потом будет понятно, возможно ли создать фарм-клуб. Но в таком большом городе, как Новосибирск, и с таким количеством людей, занимающихся хоккеем, должна быть команда ВХЛ.