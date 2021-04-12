Мартемьянов: «Перерывы нужно делать, но уже через несколько месяцев без хоккея начало свербеть внутри»

Новый главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» рассказал о том, как провел год без хоккея.

— Уход из «Автомобилиста» я переживал не очень долго. Я его предвидел. Но никаких обид у меня нет. Работа есть работа. Результата нет — задача не выполнена. А то, что я отдохнул — это плюс. До этого у меня было четыре года напряженной работы — я был и исполняющим обязанности, и помощником главного тренера, и главным тренером. Был проделан действительно большой объем работы и приходилось сталкиваться с разными командами, с разными людьми. Накопилось серьезное напряжение, и я считаю, что этот отдых пошел мне на пользу.

Я немного пересмотрел свои взгляды на некоторые вещи, в спокойной обстановке смотрел хоккей, что-то анализировал, плюс успел немного отвлечься от хоккея и окунуться в мирскую жизнь. Перерывы нужно делать. Иногда нужно отойти в сторону. Я воспринял этот перерыв не с торжеством и не с облегчением, но довольно спокойно. Единственное — уже через несколько месяцев без хоккея начало свербеть внутри, захотелось на работу. Хотя этот год очень специфический — сам не знаю, как бы я готовил команду. Честно говоря, этот год вообще оценивать сложно.

(Иван Богун)

Полностью интервью с Мартемьяновым можно прочитать здесь