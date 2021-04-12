Мартемьянов: «У меня были и другие предложения, но вариант с «Сибирью» был приоритетным»

Новый главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» рассказал о том, мог ли возглавить другую команду и почему не нашел работу по ходу минувшей регулярки.

— Насколько для вас было удивительно, что «Сибирь» вышла на вас с предложением? Ситуация, когда главный тренер приходит в клуб, который, по сути, лишил его работы год назад — мягко скажем нетипичная.

— Да, действительно, это было неожиданно. У меня были и другие предложения, которые мы рассматривали с агентом, но приоритетным для нас был вариант с «Сибирью». Переговоры прошли очень конструктивно. Мы не так долго согласовывали детали. Особых проблем не возникло.

— По ходу текущего сезона получали конкретные предложения?

— Были и разговоры, и конкретные предложения.

— Это были кризисные команды?

— Здесь не в этом дело. Должно же быть обоюдное согласие и нашей стороны, и клуба. Просто нам не подходили условия, например, по длительности контракта. Мы хотели закончить этот сезон и иметь контракт на следующий, чтобы уже готовить команду. Но клуб нам не шел на встречу — понимания нашей позиции не было. Поэтому решили отказываться от таких предложений, подождать окончания сезона и действовать по ситуации.

(Иван Богун)

Полностью интервью с Мартемьяновым можно прочитать здесь