«Нефтехимик» переподписал контракт с Дергачевым

«Нефтехимик» заключил новый контракт с нападающим Александром Дергачевым.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

27-летний Дергачев в текущем сезоне провел за «Нефтехимик» 44 матча и набрал 19 (12+7) очков. Он стал игроком нижнекамского клуба летом 2023 года.