Мамбеталиев объяснил, почему «Барыс» проиграл «Ладе»
Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Лады» (1:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Мы прозевали начало, пропустили гол. Второй гол — недосмотрели на пятаке. А так в принципе играли неплохо. Команде нужно прибавить в функциональном состоянии. Сейчас игры идут через день- так у всех — но мы не успеваем восстанавливаться. Поэтому есть такие перепады: один матч нормально сыграем, а другой... Там недосмотрел, там недодержал. Эти все из-за того, что нет полноценного восстановления», — цитирует пресс-служба лиги Мамбеталиева.
«Лада» с 24 очками поднялась на 4-е место в Восточной конференции. «Барыс» проиграл третий матч подряд и с 16 очками занимает 11-е место.
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