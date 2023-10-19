Мамбеталиев объяснил, почему «Барыс» проиграл «Ладе»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Лады» (1:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Мы прозевали начало, пропустили гол. Второй гол — недосмотрели на пятаке. А так в принципе играли неплохо. Команде нужно прибавить в функциональном состоянии. Сейчас игры идут через день- так у всех — но мы не успеваем восстанавливаться. Поэтому есть такие перепады: один матч нормально сыграем, а другой... Там недосмотрел, там недодержал. Эти все из-за того, что нет полноценного восстановления», — цитирует пресс-служба лиги Мамбеталиева.

«Лада» с 24 очками поднялась на 4-е место в Восточной конференции. «Барыс» проиграл третий матч подряд и с 16 очками занимает 11-е место.