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Сегодня, 05:37

Ларионов: «При счете 3:1 сами себе выстрелили в ногу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Сибири» (4:5 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Наконец мы забили много голов, но, к сожалению, ушли с одним очком. Четыре пропущенных шайбы — это не то, что мы хотим видеть. Мы дарим соперникам подарки, которых в ответ не получаем. Причину того, что каждый период мы начинали выигрывать, а потом позволяли соперникам догонять, вижу в психологии. При счете 3:1 сами себе выстрелили в ногу, совершая два удаления подряд или ошибаясь в средней зоне, позволяя соперникам убежать «один на один». Такие матчи эмоционально нагружают команду. За минуту до конца проиграли в Ярославле, за две с половиной проиграли «Спартаку», а сегодня за 17 секунд до конца дали «Сибири» сравнять счет», — цитирует пресс-служба лиги Ларионова.

«Сибирь» набрала 19 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Торпедо» с 26 очками идет третьим в Западной конференции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/18/521425.html
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ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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