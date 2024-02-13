Мальцев назвал уход Маклеллана с поста главного тренера «Лос-Анджелеса» частью хоккея

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев, права на которого принадлежат «Лос-Анджелесу», прокомментировал уход Тодда Маклеллана с поста главного тренера «Кингз».

«Я особо не лезу в ту ситуацию. Видел, что команда начала проигрывать. В принципе там такое происходит, что тренеров меняют, но это не мое дело. Это обычная хоккейная жизнь, могут уволить любого тренера. Ожиданий много, а команда сейчас не на ходу. Был бы помоложе, может, по-другому бы к этому относился. Сейчас это нормально все воспринимаю», — приводит ТАСС слова Мальцева.

На данный момент «Лос-Анджелес» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 58 очков за 49 матчей. В этом сезоне Мальцев не провел за «Кингз» ни одной игры и был арендован «Спартаком» в начале декабря.