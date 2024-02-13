Климович покинул пост спортивного директора «Сибири»

Как стало известно «СЭ», отстраненный недавно от работы с командой Сергей Климович окончательно лишился поста спортивного директора «Сибири».

В ближайшее о его уходе из клуба должны объявить официально.

17 января КХЛ объявила о присуждении «Сибири» четырех технических поражений за нарушение лимита на легионеров.

Спорная ситуация связана с защитником «Сибири» Федором Гордеевым. 24-летний хоккеист имеет российское гражданство, но все равно обладал статусом легионера. Позже ФХР присвоила ему российское гражданство.

12 февраля Гордеев расторг контракт с клубом.