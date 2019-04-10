Максим Сушинский: "Звали Попова в "Авангард", но он сказал, что хочет выиграть кубок"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина и рассказал об Алексее Бондареве и предложении форварду ЦСКА Александру Попову.
– Давления больше будет на ЦСКА, они уже столько лет не могут выиграть Кубок Гагарина. Это можно как-то использовать?
– У нас тоже давление. Нам тоже надо выигрывать.
– У вас задача официальная – финал конференции.
– Это официальная задача. Я ставил команде задачу выиграть Кубок Гагарина. Потому что если ставить какую-то промежуточную задачу, нет смысла выходить на площадку. Нет смысла собирать команду, приглашать хороших игроков и тренеров.
– Не кажется ли вам, что ЦСКА – более удобный для "Авангарда" соперник, чем СКА?
– Не сказал бы. Почему ЦСКА – более удобный? Со СКА игры были бы более открытыми, больше голов было бы. У Никитина система немного похожа на нашу, более просто закрытый хоккей. Они больше на оборону играют. Хотя для меня это удивительно, потому что в сезоне они в атаке играли больше.
– Были споры по Бондареву летом, брать его или не брать.
– У нас не было никаких споров. Мы взяли его на просмотр, когда тренеры сказали, что мы его подпишем – подписали. Весь сезон он работал, тренировался, каждый день приходил довольный на работу. Он заслужил свое место и бог его вознаградил.
– Символично, что 15 лет назад Бондарев играл в золотой команде "Авангарда". Похожая была там атмосфера?
– Та команда строилась долго. Не один год. А здесь нам удалось построить команду намного быстрее. И сплотить ее. Я вижу, как они живут в раздевалке, вижу их отношение друг к другу, как они тренируются. Это очень приятно.
– Согласны, что Сан Санычу Попову нужнее Кубок Гагарина, у него ведь, возможно, последний год в карьере.
– Сан Санычу, может, и нужнее. Ему тогда надо было переходить в "Авангард", когда его звали.
– А вы его звали?
– Да. Летом. Он сказал, что хочет выиграть кубок. (Алексей Шевченко)