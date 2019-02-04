Максим Парфеевец: "Динамо" сегодня не хватило концентрации"

Нападающий минского "Динамо" Максим Парфеевец прокомментировал клубной пресс-службе домашнее поражение ЦСКА​ (0:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт белорусской команды.

– Нам сегодня не хватило концентрации. Придерживались тренерской установки, все делали правильно: играли от простого, ведь против таких соперников так и нужно делать. При такой тактике нужно терпеть, ждать своего момента. Но мы допустили грубые ошибки, которые привели к голам. А при таких условиях против ЦСКА уже не отыграешься, – приводит слова Парфеевеца пресс-служба минского "Динамо".

– В чем было отличие этой игры от той, что была в Москве?

– Наверное, только в том, что мы или они отыгрывались. Сейчас уступала в счете наша команда. А так все абсолютно одинаковое.

– На чем сейчас больший акцент: игре для сборной или для болельщиков?

– Настраиваемся на победу в каждом матче. На нас ходят смотреть тысячи болельщиков, поэтому хочется их порадовать, да и сами нуждаемся в положительных эмоциях. "Динамо" – это одна команда, а сборная есть сборная.

– У вас хорошая статистика в чемпионате Беларуси, почему не удается перенести это на КХЛ?

– Сложно сказать. Мне кажется, порой, где-то слишком много желания, а нужно быть более хладнокровным. Иногда можно и с полумомента что-то выжать, но из-за того, что много хочется, спешу. Добавлю, что в КХЛ нужно делать все в разы быстрее: думать, бросать, кататься.

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