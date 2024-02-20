Шаров: «Салават» не выбирает соперников по плей-офф»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров высказался о перспективах команды в плей-офф КХЛ.

«Мы идем от игры к игре. Перед нами стоит задача выигрывать в каждом матче. Готовимся к следующей игре. А там уже как будет. Мы не выбираем соперников по плей-офф», — приводит слова Шарова «РБ Спорт».

«Салават Юлаев» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 86 очков в 65 матчах.

В сезоне-2023/24 Шаров сыграл 64 матча, записав на свой счет 50 (18+32) очков.